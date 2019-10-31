Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1
Son Dakika Güncel Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1

6 saat önce

EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU -1(Havadan görüntü)

EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU -1(Havadan görüntü)

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:41 Kaynak: DHA
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