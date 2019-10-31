Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu -1
6 saat önce
EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU -1(Havadan görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:41 Kaynak: DHA
EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU -1(Havadan görüntü)
Ekrem İmamoğlu'ndan balık ekmek tartışmasıyla ilgili yeni açıklama: Balık ekmek lezzetini kaldırma diye bir şey yok Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu