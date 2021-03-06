İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK
06.03.2021 14:34
KADEMELİ normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
KADEMELİ normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinde yoğunluk arttı. Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.
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