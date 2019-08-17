Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı
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Eminönü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı

32 dakika önce

İSTANBUL'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.

Eminönü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı, System.String[]
İSTANBUL'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.  Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.



Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:57 Kaynak: DHA
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