Eminönü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı
32 dakika önce
İSTANBUL'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da kuvvetli yağış en çok Eminönü
'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
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