EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:09 Kaynak: DHA
Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü
havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul
'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.
Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
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