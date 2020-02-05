Eminönü'ndeki tarihi balıkçılar için mahkemeden yeni karar - Son Dakika
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Eminönü'ndeki tarihi balıkçılar için mahkemeden yeni karar

6 saat önce

EMİNÖNÜ'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin sona ermediğine ve kiracılık sıfatının devam ettiğine karar verdi.

Eminönü'ndeki tarihi balıkçılar için mahkemeden yeni karar, System.String[]
EMİNÖNÜ'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin sona ermediğine ve kiracılık sıfatının devam ettiğine karar verdi.

İBB, 1 Kasım 2019'da sona eren kira sözleşmeleri gerekçesiyle Eminönü'nde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin tahliyesini tebliğ etmişti. Bunun üzerine 3 nolu balıkçı teknesi, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Davacı 3 nolu teknenin avukatı, "Müvekkilimiz söz konusu yerin tahliyesi halinde çok büyük zarara uğrayacaktır. Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ederiz" dedi. Davalı İBB avukatı ise yapılan işlemlerin yerinde olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

TARAFLAR UZLAŞAMADI

Hakim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın, 20 Temmuz 2007'de tarihli kira akdi ve kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespiti istemi olduğunu belirtti. Taraflar uyuşmazlık konusunu doğrulayarak uzlaşma sağlayamadıklarını belirttiler. Davacı 3 nolu teknenin avukatı, "Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ediyoruz" diyerek davanın kabulünü talep etti. Davalı İBB avukatı ise davanın reddini istedi.

KİRACILIK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek balık ekmek satış yeri olarak kiralanan taşınmazda dava tarihi olan 4 Kasım 2019'da, 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinin sona ermediğinin ve kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespitine karar verdi. Tarafların bu karara iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.


- İstanbul
Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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