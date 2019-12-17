Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika

Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar

6 saat önce

Eminönü'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 3 nolu tarihi balıkçıya verilen ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı.

Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar, System.String[]

Eminönü'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 3 nolu tarihi balıkçıya verilen ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Mahkemenin bu kararının ardından balıkçıların tahliyesi için işlemlere geçileceği öğrenildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.


Balıkçılar idari mahkemeye başvurdu


Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.


3 nolu balıkçı teknesi sulh hukuk mahkemesine yeni dava açtı


İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.


Mahkeme ara celse açtı


Mahkeme, İBB'nin ihtiyati tedbir kararına itirazına ilişkin ara celse açtı. Karara ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim, İBB vekili Gülşen Akın'ın ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi sunduğunu belirtti.


Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerini dile getirdi.


"Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz"


Söz alan davalı İBB vekili Gülşen Akın ise, "Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.


Tedbir kararı kaldırıldı


Kararını açıklayan hakim, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.


Mahkemenin bu kararının ardından, İBB'nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı'na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve böylelikle 1 ile 3 nolu balıkçı tekneleri tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği öğrenildi.


Öte yandan 2 nolu balıkçının başlattığı dava süreci sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mircea Lucescu, Santos yolunda!
İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış

Son Dakika Haberleri
21:34 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz... - Son Dakika Haber
21:30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap... - Son Dakika Haber
21:26 Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne... - Son Dakika Haber
21:09 Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika Haber
21:08 Şanlıurfa'da ev çöktü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika Haber
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Son Dakika Haber
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]