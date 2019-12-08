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Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı
6 saat önce
MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü
'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan fotoğraflandı. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul
'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.
- İstanbul
80 milyonluk kuyruk! Eminönü'ndeki yılbaşı bileti kuyruğu havadan görüntülendi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi