Son Dakika Haberleri: EMİNÖNÜ'NDEKİ "UMUT KUYRUĞU" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDEKİ 'UMUT KUYRUĞU' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

EMİNÖNÜ'NDEKİ "UMUT KUYRUĞU" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu.

EMİNÖNÜ'NDEKİ

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan görüntülendi. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.


- İstanbul
Yılbaşı, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 milyonluk kuyruk! Eminönü'ndeki yılbaşı bileti kuyruğu havadan görüntülendi
Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı Türk savaş gemisine kilitlendi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMİNÖNÜ'NDEKİ "UMUT KUYRUĞU" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]