EMİNÖNÜ'NDEKİ YANKESİCİLER KAMERADA - Son Dakika

Eminönü 'nde 15 Mart tarihinde Ayla A. isimli kadının sırt çantasından cüzdanını çalan yabancı uyruklu iki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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