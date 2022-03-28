Ticari taksilere ceza yağdı - Son Dakika
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Ticari taksilere ceza yağdı

28.03.2022 13:28

Ticari taksilere ceza yağdı Eminönü'nde ticari taksilere yönelik yapılan denetim de kurallara uymayan sürücülere toplam 3 bin 495 TL idari para cezası uygulandı.

Ticari taksilere ceza yağdı

İSTANBUL - Eminönü'nde ticari taksilere yönelik yapılan denetim de kurallara uymayan sürücülere

toplam 3 bin 495 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında yolcu seçen bir taksi şoförü polis ekiplerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 11.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre, ve belgeleri tek kontrol edildi. Denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 4 taksi şoförüne 196'şar TL para cezası uygulandı. Denetim noktasında duran ve yolcu seçen bir taksi şoförü polislerin gözünden kaçmadı. Durdurulan taksi şoförüne yolcu seçmesinden dolayı 1 bin 823 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda 2 defa üst üste muayenesini yaptırmadığı ortaya çıktı. Muayenesini yaptırmadığı içinde 888 TL para cezası uygulandı ve taksi 10 gün trafikten men edildi.

'Tabi ki hak ettim cezayı'

Denetim noktasında durdurulan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza uygulanan taksi şoförü Gültekin Koç "Şimdi ben 24 saat çalışıyorum. Sürekli takamıyorum, bende nefes darlığı var. Yani rahatsız ediyor. Birde arabanın üstündeyiz aslında bizim emniyetimiz için fakat şehir içindeyiz çok kısa mesafelerde fazla sürat yapamıyoruz. Tabi ki bu işin bahanesi değil. Emniyet kemeri önemli ve takılmalıyız. Hem kendi can güvenliğim hem yolcularımın can güvenliği, bana bir şey olursa yolcularıma da olacak. O yönden haksızım. Tabi ki hak ettim cezayı. Bu bir kural yerine getirmediğimiz için cezasına razıyız" dedi.

'Cezamız varsa da ödeyeceğiz'

Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza uygulanan taksi şoförü "Takmamız gerekiyor illa ki can güvenliğine hepimiz mutabıkız, gün içinde 12 saat direksiyon sallayınca indi bindiler oluyor. Emniyet kemerini takmadığım doğrudur. Cezamız varsa da ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'O zaman öndeki arabaya geçin dedim'

Yolcu seçen ve aracının muayenesi olmayan taksi şoförü Tekin Parlaküşen "İşim var o yüzden almadım. Hastaneye doğru gideceğim. Yolumun üstümü diye sordum. Sordum yok dedi. O zaman öndeki arabaya geçin dedim" diye konuştu.

Denetim noktasında taksi bekleyen yaşlı kadına polis ekipleri taksiye bindirdi. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Ticari taksilere ceza yağdı
Ticari taksilere ceza yağdı
Ticari taksilere ceza yağdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksilere ceza yağdı - Son Dakika


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