Son Dakika › Güncel › EMİNÖNÜ, SULTANAHMET, BEYAZIT MEYDANI VE GALATA KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
EMİNÖNÜ, SULTANAHMET, BEYAZIT MEYDANI VE GALATA KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt meydanı ve Galata köprüsü havadan görüntülendi.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt meydanı ve Galata köprüsü havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın