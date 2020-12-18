Eminönü ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi - Son Dakika

İSTANBUL'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Eminönü ve çevresi yoğunluk havadan görüntülendi.

Eminönü Meydanı Koranavirüs salgını öncesinde yaşanan kalabalıklara benzer bir gün geçiriyor. Mısır Çarşısı önü de oldukça kalabalıktı. Vatandaşlar alışveriş yapmak için buraya akın etti. Galata Köprüsü'nde de balıkçılar sabah erken saatlerden itibaren yerlerini aldı. Koranvirüs salgını önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına göre ayrılmış yerlere geçen balıkçıların oldukça fazla olduğu görüldü.