EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından insan ve araç trafiğindeki artış sürüyor. Bir süredir boş görüntülerinin gözlendiği Karaköy ve Eminönü Meydanlarında yoğunluk oluştu. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanırken, geçtiğimiz hafta boş olan çevre otoparklarda doldu. Bölgedeki artan insan ve araç trafiği havadan görüntülendi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından bir anda cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiği artmış durumda. Geçtiğimiz hafta içinde oldukça boş olduğu görülen Eminönü ve Karaköy bölgelerinde de durum farklı değil.

PERŞEMBE PAZARI GÜN BOYU ÇOK YOGUNDU

İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip Karaköy bölgesinde, salgınla birlikte adeta sessizliğe gömülmüştü. Ancak son iki günde boş sokaklar yerini insan ve araç trafiğine bıraktı. Daha önce bomboş olduğu görülen Perşembe pazarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

EMİNÖNÜ'NDE OTOPARKLAR DOLDU

Eminönü bölgesinde de durum çok farklı değil. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte adeta insan görmenin zor olduğu bölge yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Bölgede daha önce boş kalan otoparklar bugün otomobillerle doldu. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını yol kenarlarını park ettiler.