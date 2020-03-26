Eminönü ve Taksim boş kaldı - Son Dakika

Eminönü ve Taksim boş kaldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:11 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı