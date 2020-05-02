Eminönü ve çevresindeki bölgeden detay görüntüler Taksim Meydanından detaylar İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
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2.05.2020 20:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü ve Taksim Meydanında sessizlik hakim - Son Dakika