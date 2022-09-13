Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda "dükkan" çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda "dükkan" çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı

13.09.2022 13:17

Eminönü yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlar patladı. Mermilerin havada uçuştuğu silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Eminönü ilçesinin yeraltı çarşısında satılık olan bir dükkana iki esnaf talip oldu. Tacettin G. isimli esnaf, satılık olan dükkanı alınca bir diğer esnaf Mehmet T. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma, bir süre sonra husumete dönüştü.

SİLAH VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Yeraltı çarşısında esnaf dükkanlarını kapatırken Mehmet T. ve Tacettin G.'nin beraberindeki 2 grup ellerinde silah ve sopalarla çarşıya geldi. Husumetli iki grup arasında kısa süre içerisinde silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ve turistler canlarını zor kurtardı. Şüpheliler, çatışmanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla alakası olmayan 1 vatandaşın da omzundan vurulduğu olayda toplam 7 kişi yaralandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında Abdullah K., Abdulmuttalip G. ve Teyfik G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki gruptan da gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan silahlı çatışma işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin yeraltı çarşısına girdiği daha sonra iki grubun birbirine ateş açtığı görülüyor. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin yerde sopayla dövüldüğü görülüyor. Daha sonra şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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Kaynak: İHA

Eminönü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda 'dükkan' çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda "dükkan" çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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