Son Dakika Haberleri: Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
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Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar

1 saat önce

Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar.

Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
Eminönü, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:01 Kaynak: İHA
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