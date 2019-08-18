Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
1 saat önce
Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar.
Eminönü Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:01 Kaynak: İHA
Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
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