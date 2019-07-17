EMİNÖNÜNDE İŞYERİ YANGINI (1)
2 saat önce
Fatih, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı.
Fatih Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
, Eminönü
'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında imalathanede olan bir çalışan yaralandı.
Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı işyerindeki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında işyerinde çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Yangına müdahale
- İstanbul
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