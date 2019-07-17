Eminönünde işyeri yangını (1)
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FATİH, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
FATİH, Eminönü
'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında imalathanede olan bir çalışan yaralandı.
Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı işyerindeki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında işyerinde çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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