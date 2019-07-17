Son Dakika Haberleri: Eminönünde işyeri yangını (1)
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Eminönünde işyeri yangını (1)

2 saat önce

FATİH, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı.

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FATİH, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında imalathanede olan bir çalışan yaralandı.
Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı işyerindeki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında işyerinde çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
İtfaiye, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
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