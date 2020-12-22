KAHRAMANMARAŞ - Emir bebek annesinin sesini ilk kez 20 ay sonra duydu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli Feyiz ve Ahlem Arab çiftinin 20 ay önce işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Emir, uzatılan yardım eliyle takılan biyonik kulak sayesinde aylar sonra ilk kez duydu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ilk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Arab çift, doğum sonrası yapılan testlerde üzücü bir haber aldı.

"Emir" adını verdikleri bebeklerinin duymadığını öğrenen aile, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurarak farklı zamanlarda çok sayıda test yaptırdı.

Yapılan tüm testlerde de bebeğin duymadığının belirlenmesi üzere aile, çocuklarının tedavi edilebilirliğinin olup olmadığını öğrenmek amacıyla Kahramanmaraş Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yardım istedi.

Müdürlüğün girişimleri sonucu Emir bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde detaylı şekilde muayene edildi. Burada yapılan incelemeler sonucu Emir'in en geç 2,5 yaşına kadar ameliyat edilmesi ve biyonik kulak takılması gerektiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatılan girişimler sonucunda Almanya merkezli sivil toplum örgütü Welthungerhilfe ile Birleşmiş Milletler Dünya Göç Örgütünün katkılarıyla cihaz temin edildi.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen ve biyonik kulak takılan Emir, 20 ay sonra ilk kez annesinin sesini duyarak tepki verdi.

"Sanki sevinçten uçuyordum"

Emir bebeğin annesi Ahlem Arab, AA muhabirine, aylar sonra oğluna seslendiğinde tepki vermesinin kendisini mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

Arab, çocuğunun işitme engelli olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve aylarca ağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 kere tedavisi için hastaneye gittik işitme testleri verdik ancak bir sonuç elde edemedik. Son olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek yardım istedik. Onlar bize yardımcı olabileceklerini söylediler ve 3 ay sonra cihazını temin edip oğlumun ameliyatını yaptırdılar. Ameliyatın ardından Emir duymaya başladı. Çocuğum sesimi duyduğunda mutlu oldum ve sanki sevinçten uçuyordum."

Ameliyat günü heyecandan sabaha kadar uyumadığını anlatan anne Arab, kendilerine sağlanan destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk milletine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

Baba Feyz Arab da oğlu için yapılan fedakarlıklardan dolayı minnet duyduklarını söyledi.

Ülkesindeki savaşın şiddetini artırması sonucu ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını ve 3 yıl önce evlenip yuva kurduğunu anlatan Feyz Arab, "Aylar sonra ilk defa yüzümüz güldü. Çok güzel bir duygu, anlatılamaz bir durum. Gerçekten çok mutluyuz. Allah Türk devletinden razı olsun. Bu sıkıntılı günlerimizde bize çok yardım ettiler." diye konuştu.