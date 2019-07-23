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Emir bebek "zamana karşı" yarışı kazandı - BURSA

55 dakika önce

Diyarbakır'da yaklaşık 5 ay önce 23 haftalıkken 650 gram dünyaya gelen Emir bebek, prematüre bebeklerde ortaya çıkan ve zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlüğe yol açan "Prematüre retinopatisi" hastalığına karşı adeta zamanla yaptığı yarışı Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle kazandı.

Diyarbakır'da yaklaşık 5 ay önce 23 haftalıkken 650 gram dünyaya gelen Emir bebek, prematüre bebeklerde ortaya çıkan ve zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlüğe yol açan "Prematüre retinopatisi" hastalığına karşı adeta zamanla yaptığı yarışı Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle kazandı.
Mardinli Güngör ailesinin prematüre doğan ilk bebekleri Emir Güngör, şubatta Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı.
Prematüre doğmasının getirdiği bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Emir bebek, bu süreçte çeşitli tedaviler gördü.
Sağlık sorunları her geçen gün artan ve Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Emir bebeğe, ileri evre "Prematüre retinopatisi" tanısı konuldu.
Hastalığın belirlenmesinin ardından bebeğin görme yetisini kaybetmemesi için adeta zamanla yarış başladı. Söz konusu ameliyat için Kayseri'de uygun ortam olmaması üzerine, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Emir bebek, ambulans uçakla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Emir bebek, Bursa'da yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
"Artık taburcu etmeyi planlıyoruz"
Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emir bebeğin sağlık durumuna ilişkin Kayseri İl Sağlık Müdürü ile telefonla görüştüklerini ve hızla harekete geçtiklerini söyledi.
Bebek için Bursa Şehir Hastanesinde yer ve ekip ayarlandığını dile getiren Akan, "Daha sonra hasta için gerekli ortamı hazırladık. 18 Temmuz'da bebeğimizi Bursa Şehir Hastanesinde misafir etmeye başladık. Bugün itibarıyla bebeğimiz 3 kilograma ulaştı. Gayet sağlıklı şekilde. Artık taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ülke genelinden bu tür hastaları kabul etmeye hazırız"
Ameliyatı gerçekleştiren doktor Görkem Çevik de bebeğin Diyarbakır ve Kayseri'de tedavi gördüğünü söyledi.
Çevik, gerekli işlemlerin bu iki ilde de yapıldığını ancak hastalık ilerlediği için Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz de ekibimizle bebeğin iki gözüne gerekli operasyonu yaptık. Şu anda gayet sağlıklı şekilde yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Süreci takip edeceğiz. Operasyon çok başarılı geçti. Ekibimizle ülke genelinden bu tür hastaları kabul etmeye hazırız. Emir bebek, 24 saat gecikse körlükle sonuçlanacak bir halde geldi ama şimdi sağlık durumu çok iyi. Bursa Şehir Hastanesi üst düzey hizmet veriyor. Bundan sonra da hastanemizde bu tür operasyonları gerçekleştireceğiz."
"Allah'a şükürler olsun çocuğumuz sağlık durumu düzeldi"
Bebeğin babası Cahit Güngör, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle geçimini sağladıklarını anlattı.
Eşinin daha önce 4 kez düşük yaşadığını ifade eden Güngör, "Emir bizim ilk çocuğumuz. Prematüre doğduğu için Diyarbakır ve Kayseri'de tedavi gördü. Bizim için çok zor bir süreç oldu ama Allah'a şükürler olsun çocuğumuzun sağlık durumu düzeldi. Bursa Şehir Hastanesinde çocuğum sağlığına kavuştu. Allah devletimizden razı olsun. Bu süreçte yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederiz. Taburcu olduktan sonra tekrar Mardin'e döneceğiz." diye konuştu.
Emir bebek zamana karşı yarışı kazandı - BURSA
Diyarbakır, Bursa, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:47 Kaynak: AA
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