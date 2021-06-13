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"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika

"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi

13.06.2021 17:01

Spiker Buket Aydın bir süre önce ayrıldığı ve ayrılığının ardından bir daha barışmayacağını söylediği iş insanı Emir Sarıgül'le tekneye binerken görüntülendi.

Bir dargın bir barışık aşıklar kervanına Buket Aydın ve Emir Sarıgül de eklendi. İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, bir süre önce sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

"EMİR BEY'İN BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Ayrılık sonrasında Emir Sarıgül'ün Bodrum'da Sibel Can'la objektiflere yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Buket Aydın, "Ben Emir Bey'in barışma ve evlenme teklifini reddetmeyeceğim. Yaz geliyor, yanında başka kadınlar olabilir. Her başka kadınla görüntülendiğinde benim fotoğraflarımın çıkmasına üzülürüm" diyen Buket Aydın, Sarıgül'e karşı yumuşadı.

TEKNEYE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Uçankuş'ta yer alan habere göre Buket Aydın önceki gün Emir Sarıgül ile Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından ikili tekne ile mekandan ayrıldı. Konuyla ilgili iki isimden de herhangi bir açıklama gelmedi. Sarıgül'le Aydın'ın barışma yemeğine çıktığı iddia ediliyor.

İşte Sarıgül ve Aydın'ın restorandan çıktığı anlar:

'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi
'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi
'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi

Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi
Sibel Can-Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama

Emir Sarıgül, Buket Aydın, Sibel Can, İstanbul, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" diyen Buket Aydın Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika
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