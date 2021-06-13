"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi

Bir dargın bir barışık aşıklar kervanına Buket Aydın ve Emir Sarıgül de eklendi. İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, bir süre önce sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

"EMİR BEY'İN BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Ayrılık sonrasında Emir Sarıgül'ün Bodrum'da Sibel Can'la objektiflere yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Buket Aydın, "Ben Emir Bey'in barışma ve evlenme teklifini kabul etmeyeceğim. Yaz geliyor, yanında başka kadınlar olabilir. Her başka kadınla görüntülendiğinde benim fotoğraflarımın çıkmasına üzülürüm" diyen Buket Aydın, Sarıgül'e karşı yumuşadı.

TEKNEYE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Uçankuş'ta yer alan habere göre Buket Aydın önceki gün Emir Sarıgül ile Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından ikili tekne ile mekandan ayrıldı. Konuyla ilgili iki isimden de herhangi bir açıklama gelmedi. Sarıgül'le Aydın'ın barışma yemeğine çıktığı iddia ediliyor.

İşte Sarıgül ve Aydın'ın restorandan çıktığı anlar:

Sibel Can-Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama