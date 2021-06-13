Üye Girişi
"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika

"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi

13.06.2021 17:44

Bir süre önce ayrıldığı iş adamı Emir Sarıgül ile barışmayacağını söyleyen spiker Buket Aydın, geçtiğimiz gün Sarıgül ile birlikte tekneye binerken objektiflere takıldı.

Bir dargın bir barışık aşıklar kervanına Buket Aydın ve Emir Sarıgül de eklendi. İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, bir süre önce sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

"EMİR BEY'İN BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Ayrılık sonrasında Emir Sarıgül'ün Bodrum'da Sibel Can'la objektiflere yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Buket Aydın, "Ben Emir Bey'in barışma ve evlenme teklifini kabul etmeyeceğim. Yaz geliyor, yanında başka kadınlar olabilir. Her başka kadınla görüntülendiğinde benim fotoğraflarımın çıkmasına üzülürüm" diyen Buket Aydın, Sarıgül'e karşı yumuşadı.

TEKNEYE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Uçankuş'ta yer alan habere göre Buket Aydın önceki gün Emir Sarıgül ile Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından ikili tekne ile mekandan ayrıldı. Konuyla ilgili iki isimden de herhangi bir açıklama gelmedi. Sarıgül'le Aydın'ın barışma yemeğine çıktığı iddia ediliyor.

İşte Sarıgül ve Aydın'ın restorandan çıktığı anlar:

Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
Sibel Can-Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama

Emir Sarıgül, Buket Aydın, Sibel Can, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı 18:31 Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti 17:54 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor 17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık 16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü 16:11 Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben 15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum 14:49 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu 13:59 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Attila Szalai: Mesut Özil, EURO 2020'de Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyecek Attila Szalai: Mesut Özil, EURO 2020'de Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyecek         
19:16
PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı         
18:12
Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı         
17:31
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı         
16:20
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde         
15:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen video: Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen video: Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden         
14:13
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi         
13:25
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler         
23:23
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 19:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement