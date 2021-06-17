Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: İnsanlık görevimi yaptım - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren Emir Botan Kaplan'ı (6), servis şoförü Vehbi Gümüştaş (33) kurtardı. İnsanlık görevini yaptığını söyleyen Gümüştaş, sudan çıkardığında nefes almadığını belirttiği çocuğu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata hayata döndürdüğünü anlattı.

Yeni Mahalle'de dün sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören Vehbi Gümüştaş, aracını durdurup suya atladı. Gümüştaş, sudan çıkardığı çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptıktan sonra, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Emir Botan Kaplan olduğu belirlenen çocuğu ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden Emir Botan Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.