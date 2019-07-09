Son Dakika Haberleri: Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda
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Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda

1 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Emir Kaan Erdem (5), tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yağmur Ceylan'ın (8) ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Emir Kaan Erdem (5), tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yağmur Ceylan'ın (8) ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda geçen Pazar günü saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Yaklaşık 4-5 dakika sonra da havuzda farkedilen Yağmur Ceylan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, makineye bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi.
Emir Kaan Erdem ise tedavisinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
Emir Kaan, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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