Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı

Kısa süreli ayrılıklarının ardından geçtiğimiz aylarda, Beykoz'daki bir balıkçıda görüntülenen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yeniden barıştığı iddia edilmişti. Sonrasında bir daha beraber objektiflere yansımayan ikiliden Emir Sarıgül'ü sinirlendirecek bir gelişme yaşandı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Bodrum tatile devam eden sunucu Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

300 ADET GÜL GÖNDERDİ

Deniz keyfi yapan Aydın'ın kaldığı otele 300 adet gül geldi. Herkes çiçekleri Emir Sarıgül'ün yolladığını düşünürken bu kez güllerin sahibi başkası çıktı. Aydın'a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan Torunlar olduğu öğrenildi.