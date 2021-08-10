AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlardan dolayı afetzedeler için yardım çalışmaları başlattı. Levent, bu süreçte derneğine bağış yapanları da Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti. Son olarak Emir Sarıgül'ün yardımını paylaşan Levent'e eski eşten gelen cevap herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü şarkıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent aracılığıyla Sarıgül'ün kızları adına bağış yaptığını öğrenen eski eş Fatoş Altınbaş ise "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" diyerek Sarıgül'ü yalanladı.
Son Dakika › Magazin › Emir Sarıgül, 'Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum' dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı - Son Dakika Magazin