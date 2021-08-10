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Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı - Son Dakika

Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı

10.08.2021 15:35

İş adamı Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda ve yangından çok etkilendiler" diyerek afetzedelere yardım olması için Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 150 bin TL bağışladı. Fatoş Altınbaş ise eski eşi Sarıgül'ün kızlarıyla 1 aydır görüşmediğini söyleyerek iş adamının doğruyu söylemediğini açıkladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlardan dolayı afetzedeler için yardım çalışmaları başlattı. Levent, bu süreçte derneğine bağış yapanları da Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti. Son olarak Emir Sarıgül'ün yardımını paylaşan Levent'e eski eşten gelen cevap herkesi şaşkına çevirdi.

KIZLARI ADINA 150 BİN TL BAĞIŞLADI

Ünlü şarkıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'ÜN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Haluk Levent aracılığıyla Sarıgül'ün kızları adına bağış yaptığını öğrenen eski eş Fatoş Altınbaş ise "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" diyerek Sarıgül'ü yalanladı.

Emir Sarıgül, 'Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum' dedi, eski eşi yalanını ifşa etti
Emir Sarıgül, 'Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum' dedi, eski eşi yalanını ifşa etti
Emir Sarıgül, Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı

Haluk Levent, Emir Sarıgül, Türk Lirası, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emir Sarıgül, 'Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum' dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı - Son Dakika Magazin


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