Emir Şendoğan 18 Yaş Tenis Milli Takımında

Adanalı genç raketlerinden Emir Şendoğan, 18 Yaş Milli Takımı'na girdi.

Adanalı genç raketlerinden Emir Şendoğan, 18 Yaş Milli Takımı'na girdi.



Türkiye Tenis Federasyonu'nun TEB 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası Adana Atlıspor Kulübü'nde yapıldı. Birol Kasapoğlu'nun başhakemliğini yaptığı turnuvaya erkeklerde 32 tenisçi katıldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) raketlerinden Emir Şendoğan, turnuva sonunda 18 Yaş Milli Takımı'na girmeyi başardı.



Şendoğan'ı, antrenörlerini ve ailesini kutlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Alt yapısından Türkiye'ye yetenekli tenisçiler kazandıran kulübümüzün genç ve yetenekli raketlerinden biri olan Emir Şendoğan'ın milli takıma girmesi hepimizi gururlandırdı. Bu gurur, başta ailesi olmak üzere, antrenörleri, kulübümüz ve kentimiz Adana'nın gururudur. Kendisini kutluyor, ülkemizi temsil edeceği uluslararası turnuvalarda kendisine ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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