Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Son Dakika

Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni alanlar açılıyor.

Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni alanlar açılıyor. 148 bin metreküplük dolgu çalışması sonucunda 60 bin defin kapasitesi daha oluşturulacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni mezarlık alanları oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğum bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 148 bin metreküplük dolgu çalışması gerçekleştirilecek ve 60 bin defin kapasitesi daha mezarlık bünyesine dahil edilmiş olacak.


Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizdeki mevcut mezarlık alanlarımızı genişletmek, kapasiteyi arttırmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Emir Sultan Mezarlığı'nda 148 bin metreküplük dolgu çalışmaları gerçekleştirecek ve 60 bin defin kapasitesi daha sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte mezarlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
20:11 Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
20:10 Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Son Dakika
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]