Emir Tekin: Selçuk'unki aşk değil
08.01.2021 08:44
2017'de Oxford'un drama okuluna seçilen ilk Türk olan ve eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Tekin, L'officiel Hommes dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda 'saplantılı aşık Selçuk'u şöyle anlattı: "Ben Selçuk'un içinde bulunduğu hissiyatı aşk olarak değerlendirmiyorum.
2017'de Oxford'un drama okuluna seçilen ilk Türk olan ve eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Tekin, L'officiel Hommes dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda 'saplantılı aşık Selçuk'u şöyle anlattı: "Ben Selçuk'un içinde bulunduğu hissiyatı aşk olarak değerlendirmiyorum. Benim Taro olarak hayatımda aşk bu şekilde tezahür etmiyor. Selçuk'u obsesif bir bozukluğu olan, kendi ihtiyaçları için Nil'i kullanan bir karakter olarak görüyorum. Selçuk, bağımlı biri ve insana karşı da bir bağımlılığı söz konusu. O yüzden ben Selçuk'un aşık olduğuna inanmıyorum. En azından Taro algımla Selçuk'un duygusu aşk değil benim için."
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