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Emir Vatansever Dünya Şampiyonası'nda

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında boy gösterecek.

Emir Vatansever Dünya Şampiyonası'nda, System.String[]
Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında boy gösterecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (TİESF) ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Olimpiyatlara katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olan şampiyonaya Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli sporcusu damga vuracak. Eylül ayının ilk haftası itibariyle milli takım kampına katılacak Emir Vatansever, günde üç defa kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapacak. 18 yaş altında ter dökecek genç raket, iddiasını koruyarak altın madalyayı almayı hedefliyor.

Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sporcumuz Emir Vatansever, henüz 14 yaşında olmasına rağmen yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. Genç raketimiz başarılarına yenisini ekleyerek, Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Gelecek için oldukça umutlu olduğumuz yıldızımız, inşallah ülkemize ve Osmangazi'mize şampiyonluk sevinci yaşatacak. Başarılar diliyorum" dedi. - BURSA
Dünya Şampiyonası, Osmangazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
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