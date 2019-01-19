Son Dakika Haberleri: Emirali Köyü'nde Heyelan Tehlikesi

Emirali Köyü'nde Heyelan Tehlikesi

42 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Emirali Köyü'nde ki mahalle yolu yağan yağmurlar sonrası heyelan nedeniyle çökmeye başladı.

Emirali Köyü'nde Heyelan Tehlikesi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Emirali Köyü'nde ki mahalle yolu yağan yağmurlar sonrası heyelan nedeniyle çökmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Emirali Köyü'nün Kınca Mahallesi, yola yağan yağmurlarla heyelan tehlikesi atlattı. Mahalle sakinleri panik anları yaşarken yolda ki araçlar heyelan nedeniyle kaymaya başladı. Yetkililerden yardım isteyen Emirali Köyü sakinleri, mağdur olduklarını ve korktuklarını söyleyerek, " Büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Araçlar kayıyor. Bu durum daha fazla büyümeden yetkililerden yardım istiyoruz." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu

Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:34:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emirali Köyü'nde Heyelan Tehlikesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]