Emirali Köyü'nde Heyelan Tehlikesi
42 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Emirali Köyü'nde ki mahalle yolu yağan yağmurlar sonrası heyelan nedeniyle çökmeye başladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Emirali Köyü'nde ki mahalle yolu yağan yağmurlar sonrası heyelan nedeniyle çökmeye başladı.
Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Emirali Köyü'nün Kınca Mahallesi, yola yağan yağmurlarla heyelan tehlikesi atlattı. Mahalle sakinleri panik anları yaşarken yolda ki araçlar heyelan nedeniyle kaymaya başladı. Yetkililerden yardım isteyen Emirali Köyü sakinleri, mağdur olduklarını ve korktuklarını söyleyerek, " Büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Araçlar kayıyor. Bu durum daha fazla büyümeden yetkililerden yardım istiyoruz." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:52 Kaynak: İHA
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