Son Dakika Haberleri: Emirates Enerji Ödülleri, Türk firmalarını bekliyor
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Emirates Enerji Ödülleri, Türk firmalarını bekliyor

4 saat önce

Enerji verimliliği ve inovasyon alanlarında fark yaratan Türk firmaları, Dubai Expo 2020 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Emirates Enerji Ödülleri yarışmasına katılmak için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Emirates Enerji Ödülleri, Türk firmalarını bekliyor, System.String[]

Enerji verimliliği ve inovasyon alanlarında fark yaratan Türk firmaları, Dubai Expo 2020 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Emirates Enerji Ödülleri yarışmasına katılmak için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Dubai Yüksek Enerji Konseyi (DSCE) tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında yenilikçi, uygun maliyetli uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya, Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor.

Bu yıl "Sürdürülebilir Enerji için İlham Veren İnovasyon" temasıyla gerçekleştirilecek programda, bilinçli enerji kullanımını geniş kitlelere aktarmak için olumlu etki yaratan inovasyon projeleri yarışacak

Dubai Expo 2020 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek yarışmada, 1 milyon dolarlık ödül, kategori kazananları arasında paylaştırılacak.

İstanbul'da 17 Eylül'de tanıtım etkinliği

Türk firmalarını yarışmaya teşvik etmek amacıyla 17 Eylül'de İstanbul'da bir tanıtım etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe DSCE'nin üst düzey temsilcileri katılacak ve yarışma süreçlerine ilişkin detaylar paylaşılacak.

2013'ten itibaren iki yılda bir düzenlenen yarışmaya, bugüne kadar Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden 28 ülke katıldı.

Dubai, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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