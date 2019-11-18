Emirates Havayolları ile Airbus arasında 16 milyar dolarlık A350 anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolu şirketi, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile 16 milyar dolar değerinde 50 adet A350 yolcu uçağı alımı için anlaşma imzaladı.



Dubai'de devam eden havacılık fuarında imzalanan anlaşmanın ardından açıklama yapan Emirates İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Said el Maktum, "A350 bize daha fazla kapasite ve esneklik kazandıracak. Bu uçaklarla yeni pazarlara açılabileceğiz." dedi.