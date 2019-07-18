Son Dakika Haberleri: Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor
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Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor

2 saat önce

Emirates Havayolu, Türkiye'den kabin memuru işe alımı için 29 Temmuz'da İstanbul'da Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek.

Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor, System.String[]
Emirates Havayolu, Türkiye'den kabin memuru işe alımı için 29 Temmuz'da İstanbul'da Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek.
Başvuru yapmak isteyenler, kabin memuru görüşme gününde Emirates kabin memuru olmanın yararlarını, Dubai'de yaşama ve çalışma koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek için Emirates personeli ile birebir görüşebilecek.
Emirates kabin memuru olmak için aranan koşullar ise ;
En az 21 yaşında olmak
Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi
Minimum 160 cm boy
Lise mezunu olmak
İngilizce'de akıcılık (yazılı ve sözlü)
Üniforma dışından görünür dövme olmaması
Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)
Emirates'in kabin memuruna sağladığı imkanlar:
Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş
Dubai'nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama
Dubai'de ev ve havaalanı arası transfer


İstanbul, Türkiye, Dubai, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
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