Emirates Stadyumu'nda dev randevu, TEK MAÇ! Arsenal'in iddaa oranı...

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ARSENAL - MANCHESTER UNITED



Chelsea maçında hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Granit Xhaka'nın, Arsenal'le son maçına Manchester United karşısında çıkacağı iddia ediliyor.



Ceballos, Martinelli, Bellerin ve Holding sakat, Sokratis ise maç saati netleşecek. Uzun süreli eksikler Tierney ve Kolasinac'ın ise durumlarında olumlu bir gelişme henüz yok.



Mesut Özil son 2 lig maçına da ilk 11'de başladı ama 75 ve 76. dakikalarda kenara geldi. Chelsea maçında Mesut oyundan çıkarken 1-0 önde olan Arsenal, karşılaşmayı 2-1 kaybeden taraf olmuştu.



Manchester United'a ise 1 iyi, 1 kötü haber! İyi haber Paul Pogba iyileşti, kötü haber ise Scott McTominay sakatlandı...



Rashford ile Martial oldukça formda, son 2 maçta takımın attığı 6 golün 5'ine imza attılar.



Ole Gunnar Solskjaer'in sıkışık fikstüre rağmen hücumdaki isimleri değiştirmesi beklenmiyor...



