Emirates ve Katar Havayolları İran hava sahasını kullanmaya devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emirates ve Katar Havayolları İran hava sahasını kullanmaya devam edecek - Son Dakika Dünya

Emirates ve Katar Havayolları İran hava sahasını kullanmaya devam edecek

6 saat önce

İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan askeri saldırılara rağmen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birçok şirketin İran hava sahası üzerindeki uçuş güzergahını değiştirmediği açıklandı

Emirates ve Katar Havayolları İran hava sahasını kullanmaya devam edecek, System.String[]

İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan askeri operasyon ve saldırılara rağmen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birçok şirket İran hava sahası üzerindeki uçuş güzergahını değiştirmedi.


Washington ile Tahran yönetimi arasında Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve İran ordusunun Ukrayna havayolları'na ait bir yolcu uçağını 'yanlışlıkla' düşürmesi sonrası Avrupa ve Asya merkezli birçok uluslararası sivil havacılık firması İran hava sahası üzerinden uçmayı durdurmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:01 
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