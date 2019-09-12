Emiray yeni sezona yeni maceraları ile başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TRT ortaklığıyla hazırlanan büyük küçük her yaştan insanın beğeniyle takip ettiği çizgi film kahramanı Emiray, 13 Eylül'den itibaren yeni bölümleriyle TRT Çocuk ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak.



Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından hazırlanan Emiray Çizgi Filmi yeni yayın döneminde sevenleriyle buluşuyor. TRT Çocuk kanalının arkası yarın çizgi filmi serilerinden olan Emiray'ın yeni sezon çalışmaları tamamlanırken yayınlandığı ilk günden beri her yaştan insanın beğenisini kazanan çizgi film, 13 Eylül'den itibaren yeni yayın dönemine merhaba diyecek. Emiray, toplamda 26 bölümden oluşan yeni sezon bölümlerinde yepyeni bir hikaye ve yepyeni karakterlerle baştan sona yeni bir serüven yaşayacak. İlk sezonları Konya'nın geçmişinde gerçekleşen hikayede Emiray, tüm görevleri başarıyla tamamlamış ve yeniden günümüze dönmüştü. Tüm bölümlerin tamamen günümüzde mi yoksa farklı bir zamanda mı geçeceğini görüp izleyeceğimiz çizgi dizide heyecan ve macera hiç eksik olmayacak. Sabırsızlıkla beklenen yeni bölümleri ile Emiray, 13 Eylül'den itibaren TRT Çocuk ekranlarında olacak. Yeni bölümleri her Cumartesi ve Pazar saat 18.15'te izlenecek filmin tekrar bölümleri hafta içi de yayınlanacak. - KONYA