Emirdağ'a yeni hükümet konağı yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine 5 bin metrekarelik alana yeni hükümet konağı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Emirdağ'a yapılması planlanan hükümet konağı ile ilgili proje çalışmalarını değerlendirmek üzere Kaymakam Osman Bilici ile bir araya geldi. Hükümet konağı projesi ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı ve genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, projenin; bodrum, zemin ve 3 normal kat olacak şekilde toplamda 5 bin metrekare olarak hazırlandığı belirtildi.

Kaymakam Bilici, Emirdağ Hükümet Konağı'nın tamamlandığında, farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumlarını tek çatı altına alarak vatandaşlara günün şartlarına uygun daha rahat ve nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulacağını belirtti. Kaymakam Bilici, "İlçemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde son teknolojik alt yapıya sahip modern bir mimariyle yapılması planlanan hükümet konağını inşallah en kısa zamanda ilçemize kazandıracağız" dedi.

Toplantı, projenin ayrıntılı şekilde ele alınmasının ardından yapılan değerlendirmelerle son buldu. - AFYONKARAHİSAR