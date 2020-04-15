Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor - Son Dakika

Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatıyla Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı 69 köyde bulunan vatandaşlara verilmek üzere eldiven ve maske dağıtımına başlanıldı.

Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatıyla Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı 69 köyde bulunan vatandaşlara verilmek üzere eldiven ve maske dağıtımına başlanıldı.


İlçede Başkan Koyuncu'nun talimatları ile şimdiye kadar 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyacı karşılandı, hijyen ve gıda paketleri dağıtıldı, ilçenin her bölgesi dezenfekte edildi. Başkan Koyuncu şimdi de köy muhtarları aracılığıyla Emirdağ'a bağlı 69 köyde yaşayan vatandaşlara iletilmek üzere eldiven ve maske dağıtımı başlattı.


Başkan Koyuncu birer mektup verdi


Başkan Koyuncu, ilçenin 69 köyünde yaşayan vatandaşlara evinde kal, sağlıkla kal ve biz bize yeteriz çağrılarını dile getiren birer de mektup gönderdi. Başkan Koyuncu Mektubunda şu mesajları verdi;


"Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile devlet olarak gerekli tüm tedbirleri almış, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Emirdağ Belediyesi olarak küresel ve ulusal anlamda zor günler geçirmemize sebep olan bu salgını ülkemizde ilk vaka görülmesinden itibaren takip etmiş ve tedbirlerimizi almak için koordineli bir şekilde çalışmaktayız. İlçemizin bir gurbetçi kenti, gurbetçi diyarı olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple diğer il ve ilçelere nazaran en büyük görevi üstlendiğimizin de farkındayız. Bu farkındalık biz hizmet edenler yanında tabi ki siz değerli hemşehrilerimin de yardımları, özverileri ve fedakarlıkları ile gerçekleşecek, beraber uyguladığımız tedbirler sayesine bu musibetten kurtulacağız. İlçe merkezimizde başlatmış olduğumuz evde bakım hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi, yatalak, hasta, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi bu salgın sebebi ile evden çıkamayacak durumda olanlar ile ihtiyaç sahipleri 65 yaş üstü vatandaşlarımız içinde köyler dahil tüm ilçemize yaymış bulunmaktayız. Belediyemiz ihbar hattımız 7/24 hizmetinizdedir. Emirdağ Belediyemiz bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyecektir. Sosyal mesafe, on dört gün karantina kuralı, zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkamamak, temizlik ve hijyen gibi tedbirlerin yanında bireysel korunmanın da en büyük tedbir olduğunu biliyor bu sebeple sizlere ücretsiz maske ve eldivenden oluşan paketimizi sunuyoruz. Sizlerden ricamız; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Vatandaşlarımızı bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Sizlere saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Serkan Koyuncu, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 21:06:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]