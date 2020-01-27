Emirdağ Belediyesi'nin deprem kampanyasına büyük destek - Son Dakika
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Emirdağ Belediyesi'nin deprem kampanyasına büyük destek

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan deprem kampanyası ile ilçe halkı; battaniye, ısıtıcı ve temel gıda yardımlarında bulunuyor.

Emirdağ Belediyesi'nin deprem kampanyasına büyük destek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan deprem kampanyası ile ilçe halkı; battaniye, ısıtıcı ve temel gıda yardımlarında bulunuyor.


Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Emirdağ ilçesinde de vatandaşlar büyük bir duyarlılık örneği gösteriyor. Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren başlatılan kampanya ile toplanan battaniye, ısıtıcı ve temel gıda malzemeleri Elazığ ve Malatya'da depremzedelere ulaştırılmak üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde toplanıyor. İlçe esnafı kampanyaya büyük destek verirken, malzemelerin kısa sürede bölgeye gönderileceği belirtiliyor. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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