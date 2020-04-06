Emirdağ Belediyesi ücretsiz maske dağıtacak - Son Dakika

Emirdağ Belediyesi, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatıyla yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz dağıtıyor.



Emirdağ Belediyesinden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı. Emirdağ İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından faaliyetlerine devam eden işletmelerin müşterilerine maske verme zorunluğu getirildiğinin altını çizen Belediye yetkilileri, müşterilerine maske vermeyen işletmelere cezai işlem uygulayacağını açıkladı.



"Maske kullanımına önem gösterelim"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilim kurulunun maske takma tavsiyesinden bahsedilen açıklamanın ardından Emirdağ Belediyesi, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz dağıtacaklarını söyledi. Başkan Koyuncu, "Emirdağ Belediyesi olarak şehrimizin muhtelif yerlerindeki vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ilk etapta 10 bin adet olmak üzere maske dağıtımına başladık. Ayrıca ev ev dolaşarak hijyen malzemeleri, eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Dışarı çıkmaları durumunda ise hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.



Başkan Koyuncu ayrıca, ihtiyaç olması halinde ücretsiz maske dağıtımının ara verilmeden devam edileceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR