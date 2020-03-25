Emirdağ Belediyesinden 65 yaş üstüne ücretsiz yemek servisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emirdağ Belediyesinden 65 yaş üstüne ücretsiz yemek servisi - Son Dakika

Emirdağ Belediyesinden 65 yaş üstüne ücretsiz yemek servisi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşların evine yemek servisi yapılıyor.

Emirdağ Belediyesinden 65 yaş üstüne ücretsiz yemek servisi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşların evine yemek servisi yapılıyor.


Yaşanan Korona virüs sonrasında ilçede tedbirlerini arttıran Emirdağ Belediyesi özellikle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye 65 yaş üstü yardıma muhtaç vatandaşlar için eve yemek servis hizmeti başlattı. Belediye tarafından yapılan yemekler kapıya kadar vatandaşlara götürülüyor. Bu sayede 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden ihtiyaç için çıkmasının de önüne geçiliyor. Yemek servisi yanı sıra ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor.


Konu hakkında konuşan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, göreve geldikten sonra "Evde Bakım Hizmetleri" kapsamında çalışmalarını genişlettiklerini hatırlattı. Ülkede yaşanan Korona virüs tehlikesine de değinen Koyuncu, konuşmasının devamında şunları söyledi:


"Onların varlığı rahmettir, Belediyemiz olarak her zaman yanlarında olduk yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yaşlılarımıza yapılan çirkin muameleyi kınıyorum. 'Onlar Kuralı Bozsa da Sen Edepsizlik Etme' diyerek tüm hemşehrilerime, vatandaşlara ve görevlilere sesleniyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde yaşlılarımızın hayır dualarına ihtiyaç vardır. Bu süreçte bizlere, memleketimiz ve ülkemiz için duacı olmalarını kısa süre de olsa evde kalmalarını, evde zaman geçirmelerini rica ediyorum. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın." - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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