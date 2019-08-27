Emirdağ Cemevi inşaatında sona doğru

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ziyaretlerine devam ediyor.



Koyuncu, ilçede bulunan alevi toplumuna yönelik yapılan bu projeyle önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Emirdağ Belediyesi öncülüğünde yapımı devam eden ve bu yıl sonuna doğru tamamlanması beklenen Emirdağ Cemevi inşaatında Nurettin Şahbaz'ın verdiği yemeğe katıldıklarını belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Gerçekten özenle projelendirilen ve inşaatı yapılan bir inanç merkezimiz olacak. Burada hemşehrimizle inşaat alanını gezerek, inşaatın son durumu hakkında bilgi sahibi olduk. İçinde ibadet alanlarından yemekhanesine, sosyal donatı merkezlerine ve kütüphaneye kadar birçok işlevi barındıracak. Emirdağ'ımız tüm kültürlerin beşiği bir memleket olarak; Emirdağ'daki canlarımıza olan desteğimiz her zaman devam edecektir."