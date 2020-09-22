Emirdağ'da 23 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pozitif vakaların artması nedeniyle 23 bina karantinaya alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Covid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:28 - Kaynak: İHA
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