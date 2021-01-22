Emirdağ'da 'arabada kedi var, kaputa vur' projesi başlatıldı - Son Dakika

Emirdağ'da 'arabada kedi var, kaputa vur' projesi başlatıldı

Zorlu kış şartlarında ısınmak için araç motor kısımlarına giren sokak kedilerinin korunması amaçlanıyor

Hazırlanan klipte görev alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye personeli ve vatandaşlar oyunculukları ile göz doldurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde zorlu kış şartlarında ısınmak için araç motor kısımlarına giren sokak kedilerinin korunması için 'kaputa vur' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında hazırlanan klipte polis, jandarma, 112 Acil sağlık ve itfaiye personeli de görev aldı.

Emirdağ Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan ve Emirdağ Belediyesinin de destek verdiği klipte sokakta yaşam mücadelesi veren kedilerin soğuk havalarda ısınmak için araçların motorlarının bulunduğu ön kaputlara girdikleri anımsatıldı. Kedilerin burada motor çalıştırılmasında telef olmalarının ve yaralanmalarının önüne geçilmesi içinse araca binmeden önce ön kaputa birkaç defa vurulmasının istendiği klipte görev alan polis, jandarma, 112 Acil sağlık, itfaiye personeli ve vatandaşlar ise oyunculukları ile göz doldurdu. Kamu spotu şeklinde hazırlanan video ile sokak kedilerinin korunması amaçlanıyor.