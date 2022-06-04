Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, plastik pet şişe ve bidonlarda 30 litre etil alkol, alkollü içecek dolu cam şişeler, plastik kutular içinde aroma maddeleri ile 2 kilo 500 gram küçük sarı ve kahverengi renkte metal parçaları, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da asayiş - Son Dakika

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