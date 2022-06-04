Emirdağ'da asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Emirdağ'da asayiş

04.06.2022 15:39
Emirdağ'da asayiş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A'nın Yenimahalle'deki evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla insanları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, plastik pet şişe ve bidonlarda 30 litre etil alkol, alkollü içecek dolu cam şişeler, plastik kutular içinde aroma maddeleri ile 2 kilo 500 gram küçük sarı ve kahverengi renkte metal parçaları, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

H.A, hakkında adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Baskın yapılan adreste polis sahte alkol ile altın buldu Baskın yapılan adreste polis sahte alkol ile altın buldu 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:07 Hintli blogger kendisi ile evlenmeye karar verdi! Hem davetiye bastırdı, hem de balayı organize etti
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:45:44. #1.12#
SON DAKİKA: Emirdağ'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement