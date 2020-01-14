Emirdağ'da balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emirdağ'da balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı - Son Dakika

Emirdağ'da balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde balık fiyatını aşırı yükselten esnafa kızan belediye yönetimi ilçede tanzim satış noktası kurdu.

Emirdağ'da balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde balık fiyatını aşırı yükselten esnafa kızan belediye yönetimi ilçede tanzim satış noktası kurdu.

Emirdağ ilçesinde bir esnaf Afyonkarahisar'da kilosu 10 liraya satılan hamsiyi tekel olduğu iddiası ile 35 liraya kadar yükseltince belediye yetkilileri esnafı uyardı.

Halkın talebi üzerine tanzim satış noktası kuran Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, uzun süredir esnafı uyardıklarını kaydetti.

Geliş fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark yüzde 350'yi geçince gereken adımları atmak durumunda kaldıklarını belirten Koyuncu, şöyle devam etti:

"Kaldı ki satış fiyatı üzerinden AK Parti'yi hedef alan ve gerekçesini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak gösteren ve halkı bunun üzerinden galeyana getirmek isteyen bu esnafımıza cevabı tanzim satış noktası kurarak verdik. Afyonkarahisar'da 10 liraya satılan hamsiyi Emirdağ'da kasıtlı olarak, yüksek kar amacıyla, adeta Emirdağ halkının cebindeki paraya göz dikercesine 35 liraya çıkarırsanız gereğini yaparız. Burada kötü niyet var, ark niyet var. İlçedeki tek esnaf olması biraz da kişinin niyetini ortaya çıkarıyor. Afyonkarahisar'daki esnafımız 10 liraya sattığı balıktan kar ediyor da siz nasıl edemiyorsunuz. Ben buna anlam veremiyorum. O yüzden belediye olarak gerekeni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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