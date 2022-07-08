Arefe günü bayram alışverişi nedeniyle insan yoğunluğunun arttığı Uzun Çarşı, Sobacılar Çarşısı ve bağlantılı sokaklarda, kurbanlık alımı için hayvan pazarı ve mezarlık çevrelerinde devriye atan ekipler vatandaşları yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan denetimlerin bayramın tüm günlerinde devam edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emirdağ'da bayram denetimi - Son Dakika

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