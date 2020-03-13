Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçedeki ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Emirdağ Belediyesi ekipleri, özel olarak alınan cihazla Emirdağ Belediyesi hizmet binasını, otogarı, umumi tuvaletleri ve Emirdağ Belediyesine ait hizmet araçlarıyla, toplu taşıma araçlarını dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, koranavirüsle ilgili yürütülen dezenfekte faaliyetleri ile ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek ilçede yapılması gereken çalışmalara hız verdi. Dezenfekte uygulamaları kapsamında çalışmaların devam edeceği belirtildi.


"Bütün hazırlıklarımızı yaptık"


Daha önce 'Yeni Koronavirüs'e karşı vatandaşları bilgilendirdiklerini ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Koyuncu, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, halkımızın yanındayız, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Dünyada Koronavirüs yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, ilçemizde bulunan okullarımızı, ibadethanelerimizi yani risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmeye ve temizlemeye başladık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız ve farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Çok kısa bir zaman içerisinde risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, dayanışma duygusuyla beraber bu krizi hep beraber aşacağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Emirdağ, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
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